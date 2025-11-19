В Новосибирске разработали программу расчета терморегуляции для космонавтов

«На кафедре НГТУ представили уникальную программу для расчета особенностей работы системы терморегуляции человека (СТР) при низких температурах. Для моделирования организм человека был “разделен” на отдельные элементы-цилиндры: руки, ноги, грудная клетка, область живота с внутренними органами. Кроме этого, в каждом из элементов учитываются три слоя — мышцы, жировая прослойка и сеть подкожных капилляров СТР, которые участвуют в процессе терморегуляции», — рассказали в пресс-службе.