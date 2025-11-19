Нижегородский портал «Диалоги с Горьким» получил Гран-при туристской премии

Цифровой портал «Диалоги с Горьким», который создали в Нижнем Новгороде при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство», завоевал Гран-при национальной премии «Маршрут года». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Портал «Диалоги с Горьким» обошел соперников из Тамбова, Москвы и Первоуральска, которые заняли первое, второе и третье места соответственно. Сервис действует на базе туристско-информационного центра Нижнего Новгорода. Он установлен в целях популяризации творчества Максима Горького и достопримечательностей города среди местных жителей и гостей.
Проект представляет собой интерактивный стенд — цифровой двойник писателя, который размещен в уникальном культурном пространстве, отражающем быт и атмосферу ночлежной квартиры из пьесы «На дне». Виртуальный Горький может пообщаться с пользователем, рассказать о своей биографии, основных произведениях, истории улицы Кожевенной и ночлежки Бугрова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.