Два новых автобусных маршрута запустят в Нижегородской области

Его запускают для улучшения транспортной доступности производственно-складских зон, расположенных вдоль Восточного шоссе.
Кроме того, будет организован маршрут № 239, который соединит автостанцию в селе Сеченово с автовокзалом и железнодорожной станцией в городе Сергач. Это позволит жителям Сеченова быстрее и удобнее добираться до транспортных узлов. Перевозчиков, которые будут обслуживать новые маршруты, определят по итогам открытого конкурса.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область получила 59 новых автобусов.