В Башкирии распространяют информацию о дефиците топлива и отмене авиарейсов: власти опровергают ее

В Башкирии опровергли фейк об отмене авиарейсов из-за нехватки топлива.

Источник: Комсомольская правда

В мессенджерах и социальных сетях Башкирии распространилась сообщение о прекращении поставок авиатоплива и отмене гражданских авиарейсов.

В информации, оформленной как официальный документ Министерства транспорта России, утверждалось, что уничтожение мощностей по производству агидола на стерлитамакском предприятии привело к приостановке поставок для Воздушно-космических сил РФ. Для обеспечения военных нужд якобы ввели запрет на выдачу горючего гражданским авиакомпаниям, что повлекло отмену рейсов по 27 направлениям с завтрашнего дня.

Администрация Стерлитамака официально опровергла эту информацию. В заявлении муниципалитета подчеркивается, что предприятие работает в штатном режиме, приостановки авиарейсов не проводилось. Власти призвали граждан не распространять неподтвержденные данные и доверять только официальным источникам информации.

