В Башкирии распространяют информацию о дефиците топлива и отмене авиарейсов: власти опровергают ее

В информации, оформленной как официальный документ Министерства транспорта России, утверждалось, что уничтожение мощностей по производству агидола на стерлитамакском предприятии привело к приостановке поставок для Воздушно-космических сил РФ. Для обеспечения военных нужд якобы ввели запрет на выдачу горючего гражданским авиакомпаниям, что повлекло отмену рейсов по 27 направлениям с завтрашнего дня.