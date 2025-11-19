У наночастиц металлов обнаружены аномалии, полезные для развития нанофотоники

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова нашли аномалии в поведении наночастиц золота и натрия в составе щелочных металлов, которые могут применяться для управления электромагнитными полями. Такие технологии способствуют развитию медицины, материаловедения и телекоммуникаций, сообщила пресс-служба вуза.