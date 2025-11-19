У наночастиц металлов обнаружены аномалии, полезные для развития нанофотоники

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сотрудники факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова нашли аномалии в поведении наночастиц золота и натрия в составе щелочных металлов, которые могут применяться для управления электромагнитными полями. Такие технологии способствуют развитию медицины, материаловедения и телекоммуникаций, сообщила пресс-служба вуза.
«Наши расчеты показали, что натрий и золото демонстрируют диаметрально противоположные сценарии поведения в условиях квантового поверхностного отклика. Для золота это механизм затухания, а для натрия — фактор усиления. Такое различие открывает новые возможности для использования щелочных металлов в нанофотонике», — считает Владимир Лопушенко, ведущий научный сотрудник лаборатории математической физики факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Выводы авторов, в частности, применимы для развития технологий управления электромагнитными полями в масштабах нескольких нанометров, которые используются в основе решений для медицины, коммуникаций и материаловедения.
«Мы впервые количественно описали аномальное усиление поля в парах наночастиц натрия. Такой эффект может быть востребован при разработке оптических сенсоров нового поколения, работающих на основе плазмонных резонансов. Он также открывает путь к новым схемам управления светом в наноструктурах», — уточнил ведущий научный сотрудник лаборатории вычислительной электродинамики факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Юрий Еремин.
Результаты работы опубликованы в журнале Moscow University Physics Bulletin.