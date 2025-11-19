Патриарх Кирилл раскрыл смысл заповеди «не убий» во время войны

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пояснил значение заповеди «не убий» во время войны: когда враг угрожает жизни старых и малых, бездействие недопустимо, а сохраняющий жизни защитник Отечества исполняет заповеди.
«Военный и духовный подвиг не просто поставлены рядом, они приравнены, неотделимы друг от друга… А как же заповедь “не убий”, скажут нам оппоненты? На это есть простой и ясный ответ. Когда зло отнимает жизни людей, когда враг угрожает жизни старых и малых, женщин и детей, тогда именно бездействие недопустимо. В таком случае именно непротивление злу является пособничеством убийству», — сказал патриарх Кирилл, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).
При этом тот, кто встает на защиту Отечества, «сохраняя жизнь слабых и беззащитных», исполняет заповеди, отметил он.
«Мы не вправе жертвовать ближними и подставлять под удар своих соотечественников», — подчеркнул патриарх.
По словам предстоятеля РПЦ, это понимали прославленные церковью Александр Невский и князь Дмитрий Донской, патриархи Гермоген и Сергий Старогородский.
«Именно поэтому в основах социальной концепции Русской православной церкви в разделе “Война и мир” используется понятие “справедливой войны”. Взявшие меч — мечом погибнут — в этих словах Спасителя находится в основном плане идеи справедливой войны. Признавая греховную природу войны, Церковь позволяет своим чадам принимать участие в боевых действиях, если это продиктовано необходимостью защитить ближних и восстановить справедливость. Этим определяется особое церковное попечение о воинстве и его нуждах», — пояснил патриарх Кирилл.
Он добавил, что в случае с Великой Отечественной войной это особенно очевидно.
«Во-первых, уничтожению были приговорены целые народы, в том числе большинство народов России. И они были спасены благодаря подвигу русского, советского солдата. Во-вторых, зримым результатом победы стало прекращение на долгие годы мировых и вообще масштабных войн, войн между великими державами. Сколько жизней спасено благодаря этому прочному послевоенному миру, трудно даже считать. Наверняка речь идет о многих и многих миллионах. Именно этот нравственный фундамент позволяет считать защиту Отечества священной войной, и неслучайно негласным гимном нашей армии, нашего народа стала песня “Священная война”, — заключил патриарх Кирилл.
Всемирный русский народный собор (ВРНС) — российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора — патриарх Кирилл. XXVII Всемирный русский народный собор проходит 18−19 ноября в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя, 18 ноября — тематические секции, 19 ноября — пленарное заседание под председательством главы ВРНС, патриарха Кирилла. В этом году тема собора — «К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг».