Патриарх Кирилл раскрыл смысл заповеди «не убий» во время войны

«Военный и духовный подвиг не просто поставлены рядом, они приравнены, неотделимы друг от друга… А как же заповедь “не убий”, скажут нам оппоненты? На это есть простой и ясный ответ. Когда зло отнимает жизни людей, когда враг угрожает жизни старых и малых, женщин и детей, тогда именно бездействие недопустимо. В таком случае именно непротивление злу является пособничеством убийству», — сказал патриарх Кирилл, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).