Новое лекарство от туберкулеза сорфеквилин прошло вторую фазу испытаний

Туберкулез, наряду с раком, ишемией, инсультами и инфарктами, остается одной из главных причин смертности населения Земли. До появления первых лекарств и прививок от туберкулеза в начале прошлого столетия, эта болезнь уносила жизни тысяч и миллионов людей каждый год. В последние годы медики начали фиксировать появление стойкости у палочки Коха к действию изониазида и других широко используемых лекарств от туберкулеза. Это заставляет ученых искать новые способы диагностики и борьбы с этой бактериальной инфекцией.