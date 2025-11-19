Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске перенесли выдачу новых транспортных карт

Обмен транспортных карт в Красноярске отложен до 25 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае начало обмена транспортных карт перенесли с 20 на 25 ноября 2025 года. В региональном министерстве транспорта пояснили, это необходимо для проведения дополнительных технических работ перед запуском новой билетной системы «СберТройка».

С 25 ноября держатели транспортных карт смогут обратиться в пункты обслуживания «Красноярскавтотранс» для перевода остатка средств и активации новой карты. Деньги переведут в течение трех рабочих дней.

Новая система оплаты проезда в общественном транспорте нашего региона начнет работать с 1 декабря 2025 года.

Напомним, что проезд в транспорте можно оплатить наличкой, банковской картой или с помощью QR-кода.

Ранее жителям края напомнили о рисках при покупке продуктов через социальные сети и мессенджеры.