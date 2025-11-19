В Красноярске перенесли выдачу новых транспортных карт

В Красноярском крае начало обмена транспортных карт перенесли с 20 на 25 ноября 2025 года. В региональном министерстве транспорта пояснили, это необходимо для проведения дополнительных технических работ перед запуском новой билетной системы «СберТройка».
С 25 ноября держатели транспортных карт смогут обратиться в пункты обслуживания «Красноярскавтотранс» для перевода остатка средств и активации новой карты. Деньги переведут в течение трех рабочих дней.
Новая система оплаты проезда в общественном транспорте нашего региона начнет работать с 1 декабря 2025 года.
Напомним, что проезд в транспорте можно оплатить наличкой, банковской картой или с помощью QR-кода.
