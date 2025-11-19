Ричмонд
В казанском аэропорту открыли пункт миграционного контроля

В аэропорту Казани начал работу пункт миграционного контроля. Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

Основная задача пункта — выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство России.

Всего в стране заработают 12 подобных пунктов в крупнейших аэропортах, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург. Аналогичные пункты будут открыты также на приграничных железнодорожных станциях и вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с начала года депортировали 831 иностранный гражданин.

