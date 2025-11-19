В казанском аэропорту открыли пункт миграционного контроля

Основная задача пункта — выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство России.
Всего в стране заработают 12 подобных пунктов в крупнейших аэропортах, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург. Аналогичные пункты будут открыты также на приграничных железнодорожных станциях и вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска.
Ранее сообщалось, что в Татарстане с начала года депортировали 831 иностранный гражданин.
Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.Читать дальше