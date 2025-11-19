Мишустин призвал поддерживать преподавателей вузов

«Особое внимание уделяется созданию новой модели образования, которая будет отвечать современным требованиям, обеспечивать подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров, высококвалифицированных специалистов для отраслей народного хозяйства. Правительство и дальше будет поддерживать преподавателей вузов, улучшать условия работы. Ведь именно от вас, вашей компетентности, ответственности, преданности своему призванию зависят успехи студентов и аспирантов. А значит — достижение национальных целей, технологическое лидерство, конкурентоспособность нашей страны в мире», — подчеркнул Мишустин.