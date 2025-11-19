Ричмонд
Мишустин призвал поддерживать преподавателей вузов

Мишустин призвал поддерживать преподавателей вузов и улучшать условия их работы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Работа преподавателей имеет огромное значение для формирования интеллектуального потенциала нации, правительство и дальше будет поддерживать преподавателей вузов и улучшать условия их работы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В России 19 ноября отмечается День преподавателя высшей школы. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Это ещё одна возможность выразить искреннюю благодарность и признательность преподавателям российских вузов, представителям педагогических династий. Ваша работа имеет огромное значение для формирования интеллектуального потенциала нации, для настоящего и будущего России», — говорится в поздравлении.

Премьер-министр отметил, что развитие отечественной высшей школы является приоритетом государственной политики, работа в этом направлении ведётся в рамках реализации программы «Приоритет 2030», национального проекта «Молодёжь и дети».

«Особое внимание уделяется созданию новой модели образования, которая будет отвечать современным требованиям, обеспечивать подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров, высококвалифицированных специалистов для отраслей народного хозяйства. Правительство и дальше будет поддерживать преподавателей вузов, улучшать условия работы. Ведь именно от вас, вашей компетентности, ответственности, преданности своему призванию зависят успехи студентов и аспирантов. А значит — достижение национальных целей, технологическое лидерство, конкурентоспособность нашей страны в мире», — подчеркнул Мишустин.