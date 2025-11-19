Экс-главный архитектор Краснодара Машталир представила план на застройку Геленджика

Об этом сообщила бывший главный архитектор Краснодара и нынешний замруководителя Института развития градостроительства Краснодарского края Наталья Машталир, опубликовав видео Института в своем Telegram-канале.
До 2027 года в Геленджике построят футуристичный планетарий, автором проекта которого выступает АНО «Геленджик-2035». Новый объект расположится на площади свыше 3 тыс. кв. м. В планетарии планируют проводить научно-технические выставки, различные экспозиции и световые инсталляции, а также лекционные программы.
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Трилистник» должны достроить до 2028 года. На строительство комплекса из бюджета Краснодарского края выделили 4,8 млрд руб., о чем свидетельствует постановление губернатора Вениамина Кондратьева, опубликованное на сайте администрации региона.
Институт развития градостроительства Краснодарского края также представил проект реконструкции парка «Изумрудный» в Геленджике, проектированием пространства занимается АНО «Геленджик-2035». Парк должны ввести в эксплуатацию в 2027 году. В следующем году на курорте откроется винный город «Белый мыс», проект разрабатывает архитектурное бюро «Dyer».
На территории нынешнего Андреевского парка в Геленджике построят «Дендропарк ощущений». На благоустройство дендропарка из бюджета Геленджика выделено 1,6 млрд руб., еще 9,5 млн руб. предоставили в 2018 году на разработку проектно-сметной документации. Соответствующая информация размещена в единой информационной системе «Закупки». Площадь дендропарка, открытие которого должно состояться до 2027 года, составит 63 га.
«Геленджик будет лучше Монако. Хотя, на мой скромный вкус, он уже лучше», — подчеркнула Наталья Машталир.
Наталья Машталир заняла пост главного архитектора Краснодара в 2018 году, она работала в команде мэра Евгения Первышова. В 2021 году Машталир написала заявление об увольнении по собственному желанию. В настоящее время она занимает должность заместителя руководителя краевого Института развития градостроительства.