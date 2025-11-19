Экс-главный архитектор Краснодара Машталир представила план на застройку Геленджика

На территории нынешнего Андреевского парка в Геленджике построят «Дендропарк ощущений». На благоустройство дендропарка из бюджета Геленджика выделено 1,6 млрд руб., еще 9,5 млн руб. предоставили в 2018 году на разработку проектно-сметной документации. Соответствующая информация размещена в единой информационной системе «Закупки». Площадь дендропарка, открытие которого должно состояться до 2027 года, составит 63 га.