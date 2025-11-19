Новый учебник истории Калининградской области обещают выпустить в 2026 году

Год назад пресс-служба правительства области сообщила, что работа должна быть завершена до конца 2024 года. «Министерством образования Калининградской области определена организация, ответственная за реализацию мероприятий по подготовке учебника по учебному курсу “История нашего края (Калининградская область)” для 5−7 классов, — Калининградский областной институт развития образования. Объем работ включает: разработку рукописи каждого из 3-х учебников, создание оригинал-макета и электронной формы учебника, разработку методического пособия для учителя, а также осуществление экспертизы созданных материалов. Для выполнения работ Институт привлекает ученых-историков, в том числе из БФУ им. И. Канта, учителей истории, издательства. До конца текущего года разработанные материалы будут направлены в Министерство просвещения РФ», — сообщалось в ответе пресс-службы правительства на запрос «Нового Калининграда».