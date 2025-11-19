Когда в Кишиневе установят главную новогоднюю елку: Стала известна программа праздничных мероприятий в центре столицы

Немеренко обвинила власть в коррупции и нанашизме, Драгалин — в воровстве и давлении, супруга охранника — про темное будущее с ПАС: Чем больше отправленных в отставку в Молдове, тем очевиднее гнилье, которое нам преподносят как благо.