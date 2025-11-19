Когда в Кишиневе установят главную новогоднюю елку: Стала известна программа праздничных мероприятий в центре столицы

C 5 декабря в Кишиневе пройдут праздничные мероприятия для жителей и гостей столицы.
Открытие новогодней ёлки и рождественской ярмарки состоится 5 декабря с 16:00 до 22:00 на площади Великого Национального Собрания и в сквере Кафедрального собора «Рождество Господне», рядом с Триумфальной аркой.
На площади будут оборудованы сцена, декоративные элементы, тематические фотозоны, домик Деда Мороза, карусели для детей и каток.
С 5 декабря по 18 января на площади Великого Национального Собрания и в сквере собора будут организованы рождественские ярмарки. Также жители столицы смогут посетить ярмарки во всех районах муниципия.
24 декабря с 17:00 до 22:00 на площади Великого Национального Собрания состоится концерт, посвящённый Рождественскому сочельнику по новому стилю.
31 декабря с 19:00 на площади Великого Национального Собрания пройдёт концерт посвящённый встрече Нового года.
6 января 2026 года с 17:00 до 22:00 в сквере собора «Рождество Господне», рядом с Триумфальной аркой, состоится концерт в центре города, посвящённый Рождественскому сочельнику по старому стилю.
