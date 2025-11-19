Ричмонд
В Чувашии стартовал второй поток программы «СВОи в бизнесе»

Участники узнают об инструментах для запуска своего дела.

Второй поток программы «СВОи в бизнесе», направленной на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, начался в Чувашской Республике при поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».

В новом наборе участвуют 17 человек. Программа включает обучение по ключевым направлениям ведения бизнеса. Особое место занимает практическая часть. Она состоится из встреч с наставниками, предпринимателями региона и экспертами. Участников также ждут консультации по мерам государственной поддержки, включая льготные микрозаймы, гарантийные механизмы, сервисы продвижения продукции и образовательные программы центра «Мой бизнес». Обучение продлится до 21 ноября, далее слушателей ждет индивидуальная работа с наставниками и возможность представить свои бизнес-проекты экспертам.

«В реализации второго потока участвуют партнеры федерального и регионального уровней. Поддержку программе оказывают партия “Единая Россия” и банк ПСБ. В этом сезоне к проекту присоединился университет “Синергия”, обеспечивший участие российских экспертов и специалистов, которые представят практические инструменты для запуска бизнеса, включая франчайзинг как формат быстрого старта», — отметила руководитель центра «Мой бизнес» Татьяна Макаркина.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

