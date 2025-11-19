Прожиточный минимум в регионе вырастет: что это даст нижегородцам

К слову, на первом месте — Чукотский автономный округ, где диапазон типичных зарплат от 112 тысяч до 268 тысяч рублей. На втором месте — Москва с диапазоном 85−206 тысяч рублей. А замыкает рейтинг Республика Ингушетия, где диапазон типичных зарплат — 23−44 тысячи рублей.