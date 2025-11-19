Прожиточный минимум в регионе вырастет: что это даст нижегородцам

В Нижегородской области увеличится прожиточный минимум. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства. Разбираемся, что это даст жителям региона.
Согласно документу, с 1 января 2026 года величина прожиточного минимума на душу населения составит 17 803 рубля. Сейчас — 16 669 рублей.
Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума вырастет с 18 169 до 19 405 рублей, для пенсионеров — с 14 335 до 15 311 рублей, наконец, для детей — с 16 169 до 17 269 рублей.
Постановление вступит в силу с 1 января 2026 года и будет действовать по 31 декабря 2026-го.
Напомним, что прожиточный минимум — это минимальная сумма доходов, которая необходима человеку для удовлетворения базовых потребностей. От прожиточного минимума зависит размер социальных выплат, пенсии и в целом уровень жизни населения.
Так, например, вне зависимости от размера начисленной пенсии по старости доход пенсионера не может быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.
Не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
Хотя реальные доходы в Нижегородской области, конечно, ваше заявленных цифр. По данным рейтинга российских регионов «РИА Новости», по уровню и распределению зарплат за восемь месяцев 2025 года Нижегородская область заняла 27‑е место.
Доля нижегородцев, зарабатывающих свыше 200 тысяч рублей, составляет 3,9%. Жителей региона, зарабатывающих меньше 45 тысяч рублей в месяц, — 27,4%. Диапазон типичных для Нижегородской области зарплат колеблется от 44 тысяч до 94 тысяч рублей в месяц.
К слову, на первом месте — Чукотский автономный округ, где диапазон типичных зарплат от 112 тысяч до 268 тысяч рублей. На втором месте — Москва с диапазоном 85−206 тысяч рублей. А замыкает рейтинг Республика Ингушетия, где диапазон типичных зарплат — 23−44 тысячи рублей.
С 1 января следующего года заработная плата увеличится почти у 5 млн работников в целом по стране. Рост доходов станет следствием опережающего роста МРОТ. Об этом председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным.
