В Пензенской области мужчину обвинили в оправдании терроризма

САРАТОВ, 19 ноя — РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задержали жителя региона по подозрению в оправдании деятельности украинской террористической организации, возбуждено уголовное дело.
«Установлено, что злоумышленник, являясь сторонником идеологии нацизма, посредством интернет-мессенджера Telegram публично оправдывал деятельность украинской националистической организации, признанной в Российской Федерации террористической. Следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.
На оперативном видео УФСБ, сделанном по месту жительства 19-летнего подозреваемого, видно флаги и плакаты с запрещенной символикой. Оперативным сотрудникам пензенец заявил, что не знает, за что задержан.
«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавили в УФСБ.