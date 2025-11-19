Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ангар для гимнастов: в Челябинске построят новый спортивный центр

В Челябинске появится центр художественной гимнастики.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске собираются возвести здание центра по художественной гимнастике для дворца спорта «Надежда». Мэрия объявила о поиске подрядчика.

Здание будет модульным, ангарного типа — его готовые части привезут на площадку на улице Чичерина и соберут.

В техническом задании указано, что в ангаре необходимо оборудовать гардероб, раздельные мужскую и женскую комнаты для персонала, кабинеты врача, бухгалтерии, директора и замдиректора, конференц-зал, столовую раздевалки, серверную, залы для тренировок и соревнований.

— В собранном состоянии товар должен представлять собой единое сооружение, полностью готовое к эксплуатации, обеспечивающее конструктивную надежность и безопасность при его эксплуатации, — говорится в задании.

Здание должно быть готово к 1 сентября следующего года. Подрядчику за поставку и монтаж конструкции готовы заплатить до 225,6 млн рублей.