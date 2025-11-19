Ангар для гимнастов: в Челябинске построят новый спортивный центр

В Челябинске собираются возвести здание центра по художественной гимнастике для дворца спорта «Надежда». Мэрия объявила о поиске подрядчика.
Здание будет модульным, ангарного типа — его готовые части привезут на площадку на улице Чичерина и соберут.
В техническом задании указано, что в ангаре необходимо оборудовать гардероб, раздельные мужскую и женскую комнаты для персонала, кабинеты врача, бухгалтерии, директора и замдиректора, конференц-зал, столовую раздевалки, серверную, залы для тренировок и соревнований.
— В собранном состоянии товар должен представлять собой единое сооружение, полностью готовое к эксплуатации, обеспечивающее конструктивную надежность и безопасность при его эксплуатации, — говорится в задании.
Здание должно быть готово к 1 сентября следующего года. Подрядчику за поставку и монтаж конструкции готовы заплатить до 225,6 млн рублей.