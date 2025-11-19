Ричмонд
Дорожники за 7 млн рублей установили новый светофор на въезде в Омск с юга

Об установке нового светофора сообщил мэр Сергей Шелест.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 19 ноября, мэр Сергей Шелест на своем Телеграм-канале объявил, что на въезде в Омск со стороны Русско-Полянского тракта появился новый светофор. Мэр уточнил, что объект инфраструктуры установили, реализуя региональный проект «Безопасность дорожного движения».

Светофор регулирует движение машин на пересечении Русско-Полянского тракта и выезда из поселка Мелиораторов в Старом Кировске.

«Работы на объекте выполнила подрядная организация, цена контракта составила около 7 миллионов рублей. Подрядчик реализовал комплекс работ: проведено благоустройство территории, установлены светофорные опоры и другое оборудование», — отметил Шелест.

Параллельно сейчас обустраивают еще один светофорный объект — на Космическом проспекте.

«На текущий момент завершены работы по устройству тротуаров и пешеходных переходов. Подрядная организация выполнила монтаж светофорных опор, а также провела асфальтирование проезжей части. Цена контракта составила более 4 млн рублей», — рассказал уже о нем мэр.

Также на данном участке продолжают установку навесного оборудования, контролеров и светофорных опор. В скором времени запланирована и установка дорожных знаков.

Ранее «КП Омск» сообщала, что мэр утвердил проект участка железной дороги к заводу в Старом Кировске.