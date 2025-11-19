Дорожники за 7 млн рублей установили новый светофор на въезде в Омск с юга

«На текущий момент завершены работы по устройству тротуаров и пешеходных переходов. Подрядная организация выполнила монтаж светофорных опор, а также провела асфальтирование проезжей части. Цена контракта составила более 4 млн рублей», — рассказал уже о нем мэр.