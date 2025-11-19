В России создали способ добычи нефти в Арктике без растапливания вечной мерзлоты

"В фоновом режиме (без подачи пара) расхождение между расчетами и фактическими данными составило менее 0,1%. В режиме пропитки — при умеренном нагреве до 143 градусов Цельсия — расхождения не превысили 8%. В наиболее интенсивном режиме нагрева до 273 градусов Цельсия.