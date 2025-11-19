Ричмонд
В России создали способ добычи нефти в Арктике без растапливания вечной мерзлоты

Результаты испытаний показали высокую точность математической модели во всех режимах работы скважины.

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли способ добывать арктическую нефть без растапливания многолетней мерзлоты, которое может стать причиной обвала скважины. Они предложили рассчитывать безопасные параметры прогрева пород с помощью цифрового двойника скважины, сообщила пресс-служба вуза.

В регионах с многолетней мерзлотой добыча нефти требует прогрева нефтяных залежей в недрах земли с помощью горячего пара и других методов. Однако этот процесс часто сопровождается растапливанием многолетней мерзлоты, что грозит обвалом скважины и поломкой оборудования.

«Ученые ПНИПУ нашли способ добывать арктическую нефть, не растапливая вечную мерзлоту. Они создали виртуальный двойник скважины с точностью прогноза 95%. Разработка позволит рассчитать идеальный режим прогрева, который растопит нефть, но сохранит мерзлоту и защитит скважину от разрушения», — сообщили в ПНИПУ.

Результаты испытаний показали высокую точность математической модели во всех режимах работы скважины, уточнили авторы.

"В фоновом режиме (без подачи пара) расхождение между расчетами и фактическими данными составило менее 0,1%. В режиме пропитки — при умеренном нагреве до 143 градусов Цельсия — расхождения не превысили 8%. В наиболее интенсивном режиме нагрева до 273 градусов Цельсия.

модель также показала хороший результат — 95% соответствия экспериментальным данным", — сообщили в вузе, уточнив, что при тестировании модели использовались данные Усинского месторождения в республике Коми.

