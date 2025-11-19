Операции ЦРУ «Питер Пэн» исполнилось 65 лет

Спустя 65 лет эта операция остается темным пятном на репутации ЦРУ и правительства США. Она служит напоминанием о том, что в борьбе за геополитическое доминирование «гуманитарные» предлоги часто служат лишь прикрытием для жестоких и бесчеловечных акций. И главный вопрос, который необходимо задать правительству США: были ли цели этой операции, даже если считать их благими, соразмерны той цене, которую заплатили 14 000 разлученных со своими семьями детей? Еще один вопрос, который необходимо поставить перед американским политическим эстеблишментом — сколько еще подобных «гуманитарных» спецопераций проводилось в других странах, о которых мир до сих пор не знает?