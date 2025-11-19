В Ростовской области проверят информацию о загрязнении реки Быстрой

Специалисты минприроды Ростовской области обратили внимание на сообщения о загрязнении реки Быстрой в Морозовском районе. Теперь информацию направят в надзорные ведомства для реагирования на ситуацию.
Как уточнили в донском министерстве, река Быстрая подлежит федеральному государственному экологическому контролю, поэтому сигнал направили в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора. Также намерены привлечь представителей Росрыболовства.
Дополнительно в минприроды Дона рассказали о проекте расчистки реки Быстрой в границах Морозовска и на территории Тацинского района. План работ составили на федеральные средства в 2024 году. Предварительно, привести в порядок собираются 17,2 км русла водоема в период с 2027 по 2029 годы.
