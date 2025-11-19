В Ростовской области проверят информацию о загрязнении реки Быстрой

Дополнительно в минприроды Дона рассказали о проекте расчистки реки Быстрой в границах Морозовска и на территории Тацинского района. План работ составили на федеральные средства в 2024 году. Предварительно, привести в порядок собираются 17,2 км русла водоема в период с 2027 по 2029 годы.