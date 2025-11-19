В Уфе стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление

В Уфе пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление, направленный на создание праздничной атмосферы в городе. Об этом сообщил начальник управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы Аскар Батталов на оперативном совещании в мэрии.
Конкурс проводится по инициативе мэра Уфы Ратмира Мавлиева с 2024 года и включает денежный призовой фонд. Победители получат следующие награды: за первое место — 60 тысяч рублей, за второе — 40 тысяч, за третье — 30 тысяч.
Традиционно работы конкурсантов оцениваются в семи номинациях: среди торгово-развлекательных центров, магазинов, ресторанов, кафе, организаций бытового обслуживания и коллективных средств размещения.
Районные и городской этапы пройдут в декабре.
Участникам конкурса рекомендовано использовать современные тренды и опыт других городов, включая нитевые и фигурные гирлянды, световые завесы для украшения фасадов, деревьев и ограждений. Также предлагается размещение светодиодных гирлянд вдоль карнизов зданий, окон и дверей, а для акцентирования входных групп и витрин — композиции из шаров и хвойных ветвей, искусственных елей.
Аскар Батталов также напомнил об ответственности за содержание объектов и прилегающих территорий в зимой, включая своевременную расчистку от снега входных групп, крыш, навесов и козырьков, а также обработку противогололедными средствами.
Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев объявил о начале подготовки к Новому году.