Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление

Победителей ждет денежный приз.

Источник: Башинформ

В Уфе пройдет конкурс на лучшее новогоднее оформление, направленный на создание праздничной атмосферы в городе. Об этом сообщил начальник управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей администрации Уфы Аскар Батталов на оперативном совещании в мэрии.

Конкурс проводится по инициативе мэра Уфы Ратмира Мавлиева с 2024 года и включает денежный призовой фонд. Победители получат следующие награды: за первое место — 60 тысяч рублей, за второе — 40 тысяч, за третье — 30 тысяч.

Традиционно работы конкурсантов оцениваются в семи номинациях: среди торгово-развлекательных центров, магазинов, ресторанов, кафе, организаций бытового обслуживания и коллективных средств размещения.

Районные и городской этапы пройдут в декабре.

Участникам конкурса рекомендовано использовать современные тренды и опыт других городов, включая нитевые и фигурные гирлянды, световые завесы для украшения фасадов, деревьев и ограждений. Также предлагается размещение светодиодных гирлянд вдоль карнизов зданий, окон и дверей, а для акцентирования входных групп и витрин — композиции из шаров и хвойных ветвей, искусственных елей.

Аскар Батталов также напомнил об ответственности за содержание объектов и прилегающих территорий в зимой, включая своевременную расчистку от снега входных групп, крыш, навесов и козырьков, а также обработку противогололедными средствами.

Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев объявил о начале подготовки к Новому году.