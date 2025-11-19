Ледяной дождь обрушится на Башкирию

МЧС Башкирии распространило штормовое предупреждение о приближающейся непогоде Согласно прогнозу, 20 ноября на территории региона ожидаются сложные метеоусловия.
В некоторых районах республики возможны такие опасные явления, как ледяной дождь, образование гололеда и отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На автомобильных дорогах вероятно возникновение гололедицы.
Температурный фон сохранится в пределах от −4 до +1 градуса в ночные часы и от −1 до +4 градусов в дневное время.
