Ледяной дождь обрушится на Башкирию

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии распространило штормовое предупреждение о приближающейся непогоде Согласно прогнозу, 20 ноября на территории региона ожидаются сложные метеоусловия.

В некоторых районах республики возможны такие опасные явления, как ледяной дождь, образование гололеда и отложение мокрого снега на проводах и деревьях. На автомобильных дорогах вероятно возникновение гололедицы.

Температурный фон сохранится в пределах от −4 до +1 градуса в ночные часы и от −1 до +4 градусов в дневное время.

