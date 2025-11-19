Эффективность «Серной программы» превысила 99%

Стоимость плана — 120 млрд рублей, из них «Норникель» взял на себя 81,3 млрд, из которых 17,8 млрд уже направил в дело. На данный момент успешно завершены пять из 18 мероприятий: построено шесть многоквартирных домов, выполнена термостабилизация грунтов под отдельными зданиями, отремонтировано 11 объектов ЖКХ. Реализация еще 13 пунктов продолжается.