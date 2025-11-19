Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ангарске суд признал договор о пенсионном страховании с НПФ недействительным

Пенсионные накопления женщины перевели в негосударственный пенсионный фонд.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Ангарска обратилась в прокуратуру и заявила, что обеспокоена переводом ее пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, женщина утверждала, что не заключала договор обязательного пенсионного страхования с организацией и не подписывала никаких заявлений.

— В связи с этим прокурор города обратился в суд с исковым заявлением, — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Государственный обвинитель настаивал запретить обработку персональных данных женщины и признать договора обязательного пенсионного страхования недействительным. Суд удовлетворил все требования.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что бывший депутат думы Братска получил семь лет условно за коммерческий подкуп.