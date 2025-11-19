В Ангарске суд признал договор о пенсионном страховании с НПФ недействительным

Жительница Ангарска обратилась в прокуратуру и заявила, что обеспокоена переводом ее пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, женщина утверждала, что не заключала договор обязательного пенсионного страхования с организацией и не подписывала никаких заявлений.