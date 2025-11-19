Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

«Ветер будет постепенно сменяться, в воскресенье — северо-западный, и, когда подойдёт следующий атлантический циклон 24 числа — облачно, будут появляться осадки в виде дождя, но преимущественно снег, ночью будет от нуля до минус пяти, а вот дневная температура, мы на какое-то время попадём в теплый сектор от минус двух до плюс трех градусов, и в понедельник усилится ветер, сделает погоду менее комфортной», — отметила Позднякова.