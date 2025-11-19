Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Дождь со снегом и до минус пяти ожидаются в Москве на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«В субботу и воскресенье характер погоды изменится; в субботу ночью и днём осадки — от небольших до умеренных — дождь с мокрым снегом, в течение суток сохранится положительная температура — от нуля до плюс трех», — рассказала Позднякова.
По её словам, в воскресенье столичный регион окажется в тыловой части очередного циклона, ночью не будет осадков, ожидается мороз до минус пяти градусов, днём будет идти снег, но температура также от нуля до минус пяти.
«Ветер будет постепенно сменяться, в воскресенье — северо-западный, и, когда подойдёт следующий атлантический циклон 24 числа — облачно, будут появляться осадки в виде дождя, но преимущественно снег, ночью будет от нуля до минус пяти, а вот дневная температура, мы на какое-то время попадём в теплый сектор от минус двух до плюс трех градусов, и в понедельник усилится ветер, сделает погоду менее комфортной», — отметила Позднякова.
Метеоролог добавила, что ноябрь завершится с положительной аномалией температуры воздуха, и норма по осадкам, скорее всего, будет выполнена. Количество осадков будет в пределах климатической нормы для этой декады ноября.