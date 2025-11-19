ГАИ берет на усиленный контроль маршрутки после критики Лукашенко

В этот период на особом контроле будут: непристегнутые в маршрутках пассажиры, перевозки с превышением числа пассажирских мест, нарушение скоростных режимов, выезд на встречку в запрещенных местах, перевозки неисправным ТС, проезд на «красный» и непредоставление преимущества пешеходам.