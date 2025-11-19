ГАИ берет на усиленный контроль маршрутки после критики Лукашенко

Маршрутки окажутся на особом контроле ГАИ, сообщили в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал очереди и потребовал заменить маршрутки в Беларуси другим общественным транспортом.
После критики президента стало известно, что с 20 по 25 ноября ГАИ Минщины проведет комплекс профилактических мероприятий контроля за пассажирскими перевозками, в том числе маршрутным транспортом.
В этот период на особом контроле будут: непристегнутые в маршрутках пассажиры, перевозки с превышением числа пассажирских мест, нарушение скоростных режимов, выезд на встречку в запрещенных местах, перевозки неисправным ТС, проезд на «красный» и непредоставление преимущества пешеходам.
В ГАИ напомнили, что водитель не может перевозить больше пассажиров, чем предусматривает техническая характеристика транспортного средства (п. 181.3 Правил дорожного движения Беларуси). Также водителю запрещено пользоваться мобильным телефоном во время движения.
Пассажиры также не могут требовать от водителя маршрутки останавливаться в неположенном месте.
— Сотрудниками ГАИ ежедневно в ходе надзора за дорожным движением осуществляется действенный контроль за соблюдением ПДД водителями машрутных транспортных средств, иных актов законодательства в области дорожного движения, — прокомментировали в УГАИ.
Еще президент высказался о маршрутках в Беларуси: «Люди обижаются, стоят в очередях, чтобы втиснуться в эту маршрутку».