Госпогранкомитет заявил об исчезнувшей очереди легковушек на выезд из Беларуси

На выезд из Беларуси сохраняется очередь только для грузовых автомобилей. Подробнее об этом рассказали в Государственном пограничном комитете.
В среду, 19 ноября, очередь на въезд в ЕС из Беларуси остается только среди грузового транспорта, а очередь легковушек — исчезла.
— Очереди легкового транспорта на въезд в ЕС не фиксируются, — прокомментировали в ГПК.
Так, на 12.00 часов самым загруженным маршрутом для грузовиков был погранпереход «Кукурыки» (белорусский «Козловичи»). На выезд в Польшу в очереди стояли 790 фур. На въезд в польские «Бобровники» («Берестовица» в Беларуси) стояли 13 фур. В ГПК пояснили, что в этом погранпункте польская сторона за сутки оформила 8% большегрузов.
В «Каменном Логе» и «Бенякони» в электронной очереди было 575 и 335 грузовых авто, соответственно. Легковушек на въезд в Литву не было.
Напомним, ранее Польша решила открыть два погранпункта на границе с Беларусью с 17 ноября.
А еще власти Литвы обсудят возможность досрочного открытия границы с Беларусью.