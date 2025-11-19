Ричмонд
Госпогранкомитет заявил об исчезнувшей очереди легковушек на выезд из Беларуси

ГПК: очередь на выезд в Евросоюз осталось только для фур.

Источник: Комсомольская правда

На выезд из Беларуси сохраняется очередь только для грузовых автомобилей. Подробнее об этом рассказали в Государственном пограничном комитете.

В среду, 19 ноября, очередь на въезд в ЕС из Беларуси остается только среди грузового транспорта, а очередь легковушек — исчезла.

— Очереди легкового транспорта на въезд в ЕС не фиксируются, — прокомментировали в ГПК.

Так, на 12.00 часов самым загруженным маршрутом для грузовиков был погранпереход «Кукурыки» (белорусский «Козловичи»). На выезд в Польшу в очереди стояли 790 фур. На въезд в польские «Бобровники» («Берестовица» в Беларуси) стояли 13 фур. В ГПК пояснили, что в этом погранпункте польская сторона за сутки оформила 8% большегрузов.

В «Каменном Логе» и «Бенякони» в электронной очереди было 575 и 335 грузовых авто, соответственно. Легковушек на въезд в Литву не было.

Напомним, ранее Польша решила открыть два погранпункта на границе с Беларусью с 17 ноября.

А еще власти Литвы обсудят возможность досрочного открытия границы с Беларусью.

