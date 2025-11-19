Госпогранкомитет заявил об исчезнувшей очереди легковушек на выезд из Беларуси

Так, на 12.00 часов самым загруженным маршрутом для грузовиков был погранпереход «Кукурыки» (белорусский «Козловичи»). На выезд в Польшу в очереди стояли 790 фур. На въезд в польские «Бобровники» («Берестовица» в Беларуси) стояли 13 фур. В ГПК пояснили, что в этом погранпункте польская сторона за сутки оформила 8% большегрузов.