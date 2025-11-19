В Мичуринске открыли метод стимуляции корней микрочеренков с помощью цеолита

Мичуринский ГАУ — старейшее высшее учебное заведение аграрного профиля, основан в 1930 году. Базой для открытия института стал созданный в городе крупный научный центр по плодоводству, в который вошли Центральная генетическая лаборатория им. И. В. Мичурина, Научно-исследовательский институт плодоводства и пригородные плодово-ягодные совхозы. Вуз является важнейшим звеном в структуре единственного в России аграрного наукограда Мичуринска, с 2009 года — членом Международного научного общества по садоводству. В настоящее время в МичГАУ обучается около более 5 тыс. студентов на 22 специальностях и специализациях.