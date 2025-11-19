Платной может стать автодорога от Иркутска до нового аэропорта

IrkutskMedia, 19 ноября. Платная автодорога может появиться от Иркутска до нового аэропорта в районе пади «Ключевая» в Ангарском горокруге. В планах построить участки автодорог от объездной Ангарска и обхода областного центра, а также проложить альтернативную трассу напрямую от Иркутска до будущей воздушной гавани.
Так, в Москве в рамках «Транспортной недели» (18+) губернатор Приангарья Игорь Кобзев обсудил с председателем правления ГК «Автодор» (Госкомпания занимается строительством платных трасс в стране) развитие дорог в рамках концессионных соглашений. В том числе среди объектов, запланированных к реализации по концессии, может быть дорога к будущем аэропорту Иркутска, ее планируется проложить из столицы Приангарья. Как ранее сообщалось, эта автодорога станет альтернативной трассой, которая напрямую соединит Иркутск с новым аэропортом.
Добавим, ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» подготовила техническое задание на разработку технико-экономического обоснования для выбора оптимальных направлений дорог к новому аэропорту.
Ранее агентство сообщало, что вопросы строительства нового аэропорта Иркутска и формирования необходимой для него инфраструктуры обсудили руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Сейчас ведется формирование земельного участка под будущий аэропорт, разрабатывается предпроектная документация. Утвердить проект строительства аэропортового комплекса намерены в 2027 году — к 90-летию Иркутской области.