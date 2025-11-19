Платной может стать автодорога от Иркутска до нового аэропорта

Так, в Москве в рамках «Транспортной недели» (18+) губернатор Приангарья Игорь Кобзев обсудил с председателем правления ГК «Автодор» (Госкомпания занимается строительством платных трасс в стране) развитие дорог в рамках концессионных соглашений. В том числе среди объектов, запланированных к реализации по концессии, может быть дорога к будущем аэропорту Иркутска, ее планируется проложить из столицы Приангарья. Как ранее сообщалось, эта автодорога станет альтернативной трассой, которая напрямую соединит Иркутск с новым аэропортом.