В Казахстане появится новый формат тестирования школьников

«Мы очень ответственно подходим к этому вопросу, понимаем, что это большая реформа. Она затрагивает огромное количество людей и требует поэтапного перехода. Поэтому в 2026 году точно не будет никаких изменений в текущем формате. По предварительному плану, который мы сейчас обсуждаем с представителями ETS (Educational Testing Service. — Прим. ред.), группа наших тестологов пройдет обучение в штаб-квартире ETS. Напоминаю, это, пожалуй, самая крупная в мире организация, разрабатывающая тесты. Это разработчики TOEFL, SAT, GRE. Все основные тестовые системы созданы ими. Я сам посещал их кампус: две с половиной тысячи докторов наук, которые занимаются исключительно тестами. После обучения наших тестологов начнется предварительная разработка нового теста. В этом и заключается уникальность нашей договоренности», — озвучил он.