Подростковый экофорум в Нижнем Новгороде собрал 300 участников

Первый подростковый инклюзивный форум бережливых инициатив «ЭкоУмно! БережлиВо!» в Нижнем Новгороде объединил 300 участников из 8 регионов России. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
Программа была насыщенной и включала образовательные хабы, выступления ведущих экспертов, а также тренинги по социальному проектированию, бережливым технологиям и циркулярному дизайну.
Посетители смогли лично переработать пластик в полезные предметы — ручку, флешку, планшет или пенал, преобразовать органические отходы в удобрение и корм для животных с помощью инновационной технологии ускоренного биокомпостирования. Также они узнали, как создать здоровый климат в классе с помощью «умных» датчиков. Школьники в возрасте от 12 до 17 лет, в свою очередь, смогли продемонстрировать свои бережливые инициативы.
«Этот форум — пространство возможностей, где теория встречается с практикой. Видеть, как горят глаза подростков, которые не просто защищают проект, а живут им, — это лучшая награда для организаторов. Здесь и сейчас мы растим не только экоактивистов, а будущих инженеров, технологов и социальных предпринимателей. Это та самая живая сила, которая меняет мир к лучшему уже сегодня», — отметила генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.