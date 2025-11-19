Ричмонд
Ростовский зоопарк запустил конкурс авторской елочной игрушки

Ростовский зоопарк предлагает жителям города принять участие в конкурсе авторской елочной игрушки для украшения праздничных красавиц на территории зоопарка. В конкурсе могут принять участие как взрослые, так и дети от 6 до 17 лет.

Главное условие участия в конкурсе — поделка должна быть в виде животного.

«Вооружайтесь фантазией и всем, что найдёте дома, и смастерите для ёлочек праздничные украшения. Давайте вместе создадим самую красивую и зверски весёлую новогоднюю сказку! Ждём ваши творения», — приглашает к участию администрация ростовского зоопарка.

Жюри подведёт итоги конкурса и 20 декабря и объявит имена победителей в социальных сетях зоопарка. Авторы лучших игрушек будут приглашены на торжественное открытие Главной ёлки зоопарка 28 декабря для вручения заслуженных наград.

С подробными условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте и социальных сетях зоопарка.