В Уфе обнаружили тысячи нелегальных рекламных вывесок

Проверка вывесок в столице Башкирии выявила массовые нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе проверка соблюдения нормативов размещения наружных рекламных конструкций и информационных табличек на зданиях нашла нарушения. С начала 2025 года проверка охватила 24 городские улицы, где было осмотрено 6,8 тысяч вывесок.

Как сообщил директор Управления наружной рекламы и информации Ильгам Ихсанов на оперативном совещании в мэрии, более пяти тысяч из проверенных конструкций оказались установлены с нарушениями действующего законодательства.

Сведения о выявленных нелегальных объектах переданы в районные администрации для возбуждения административных производств и организации работы с владельцами конструкций по приведению их в соответствие с установленными правилами.

