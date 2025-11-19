В Уфе обнаружили тысячи нелегальных рекламных вывесок

В Уфе проверка соблюдения нормативов размещения наружных рекламных конструкций и информационных табличек на зданиях нашла нарушения. С начала 2025 года проверка охватила 24 городские улицы, где было осмотрено 6,8 тысяч вывесок.
Как сообщил директор Управления наружной рекламы и информации Ильгам Ихсанов на оперативном совещании в мэрии, более пяти тысяч из проверенных конструкций оказались установлены с нарушениями действующего законодательства.
Сведения о выявленных нелегальных объектах переданы в районные администрации для возбуждения административных производств и организации работы с владельцами конструкций по приведению их в соответствие с установленными правилами.
