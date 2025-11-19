Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе вырос размер стипендии для студентов-сирот

В Уфе вырос размер стипендии главы администрации города для студентов-сирот.

Источник: Башинформ

Как сообщила на оперативном совещании в мэрии начальник управления опеки и попечительства Ильнара Сатаева, в этом году именные стипендии получат 9 студентов.

«Одной из мер поддержки сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является стипендия главы администрации города. С 2014 года по 2025 год ее получили 54 студента. В этом учебном году размер стипендий увеличился и составляет 2000 рублей для студентов, выбравших рабочие специализации, 2500 рублей — для студентов колледжей, 3000 рублей — для студентов вузов», — рассказала Ильнара Сатаева.

По словам Сатаевой, все дети-сироты до 18 лет взяты на постинтернатное сопровождение. В мессенджерах созданы группы для общения, куда включены сироты. Также создан сайт «Путеводитель выпускника», где участники могут задать вопрос, ознакомиться со своими правами и полезными советами.

«В вузах и колледжах Уфы обучается около 1520 человек из числа детей-сирот. На постинтернатном сопровождении находятся 29 подростков в возрасте до 18 лет, не имеющих опекунов. Из них около 30% — приехали из районов республики. Переезд в мегаполис для подростков связан с рядом трудностей. Постинтернатное сопровождение направлено на подготовку детей к самостоятельной жизни, на успешную интеграцию в социальную среду», — отметила она.

Ранее Ратмир Мавлиев встретился со стипендиатами главы администрации Уфы.