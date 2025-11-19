В Уфе вырос размер стипендии для студентов-сирот

«В вузах и колледжах Уфы обучается около 1520 человек из числа детей-сирот. На постинтернатном сопровождении находятся 29 подростков в возрасте до 18 лет, не имеющих опекунов. Из них около 30% — приехали из районов республики. Переезд в мегаполис для подростков связан с рядом трудностей. Постинтернатное сопровождение направлено на подготовку детей к самостоятельной жизни, на успешную интеграцию в социальную среду», — отметила она.