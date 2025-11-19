В Уфе вырос размер стипендии для студентов-сирот

Как сообщила на оперативном совещании в мэрии начальник управления опеки и попечительства Ильнара Сатаева, в этом году именные стипендии получат 9 студентов.
«Одной из мер поддержки сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является стипендия главы администрации города. С 2014 года по 2025 год ее получили 54 студента. В этом учебном году размер стипендий увеличился и составляет 2000 рублей для студентов, выбравших рабочие специализации, 2500 рублей — для студентов колледжей, 3000 рублей — для студентов вузов», — рассказала Ильнара Сатаева.
По словам Сатаевой, все дети-сироты до 18 лет взяты на постинтернатное сопровождение. В мессенджерах созданы группы для общения, куда включены сироты. Также создан сайт «Путеводитель выпускника», где участники могут задать вопрос, ознакомиться со своими правами и полезными советами.
«В вузах и колледжах Уфы обучается около 1520 человек из числа детей-сирот. На постинтернатном сопровождении находятся 29 подростков в возрасте до 18 лет, не имеющих опекунов. Из них около 30% — приехали из районов республики. Переезд в мегаполис для подростков связан с рядом трудностей. Постинтернатное сопровождение направлено на подготовку детей к самостоятельной жизни, на успешную интеграцию в социальную среду», — отметила она.
Ранее Ратмир Мавлиев встретился со стипендиатами главы администрации Уфы.