Морские контейнеры передали из Ростовской области в зону СВО

11 морских контейнеров передали из Ростовской области бойцам Южного военного округа, выполняющим задачи в зоне СВО. Помощь была оказана по поручению губернатора Юрия Слюсаря. Об этом сообщил заместитель главы региона Дмитрий Водолацкий.
— Это не просто стальные ящики. Это надежные укрытия, основа для быстрого развертывания позиций и, по сути, элемент комфорта и безопасности для наших героев в полевых условиях, — прокомментировал Дмитрий Водолацкий.
Напомним, Ростовская область с первых дней специальной операции передает гуманитарную и военно-техническую помощь. Всего к этому моменту собрали и направили уже около 8,7 тысячи тонн техсредств, а также оборудование на сумму более 4 млрд рублей.
