Стало больше случаев: в Казахстане изменят подход к выходу мужчин в декрет

«Вы знаете, что у нас и мужчины могут выходить в декрет. Я работал в министерстве, знаю, что немалое количество тех, кто работает на госслужбе, воспользовались этим правом и ушли в декрет. Такие же процессы были в военизированных организациях. Следует признать, что решение о выходе в декрет родители принимают, исходя из семейных обстоятельств. Если у отца более высокая заработная плата или есть другие факторы, супруги могут решить, что именно он возьмет отпуск по уходу за ребенком. Если раньше такая возможность была только у женщин, то теперь ею могут воспользоваться и мужчины», — дополнил спикер.