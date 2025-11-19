Дом на Кемеровской в Омске официально признан непригодным для проживания

Администрация Омска 18 ноября подписала постановление о признании жилого дома по адресу: ул. Кемеровская, 63 / ул. Вавилова, 16 — непригодным для проживания. Об этом сообщили в мэрии города.
Речь идет об одноэтажном деревянном рубленом доме, расположенном в Центральном административном округе. Год постройки здания в документе не указан, как и информация о том, проживают ли в нем люди на данный момент.
Согласно постановлению, департаменту жилищной политики города предстоит до 31 декабря 2032 года подготовить предложения по дальнейшему использованию объекта. Пока судьба строения остается неопределенной.
