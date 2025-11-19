Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дом на Кемеровской в Омске официально признан непригодным для проживания

Власти поручили проработать варианты судьбы одноэтажного деревянного здания до конца 2032 года.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Омска 18 ноября подписала постановление о признании жилого дома по адресу: ул. Кемеровская, 63 / ул. Вавилова, 16 — непригодным для проживания. Об этом сообщили в мэрии города.

Речь идет об одноэтажном деревянном рубленом доме, расположенном в Центральном административном округе. Год постройки здания в документе не указан, как и информация о том, проживают ли в нем люди на данный момент.

Согласно постановлению, департаменту жилищной политики города предстоит до 31 декабря 2032 года подготовить предложения по дальнейшему использованию объекта. Пока судьба строения остается неопределенной.

Читайте также: В Омске в загрязнении воздуха обвинили автомобили.