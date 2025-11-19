Возраст найденного в ЛНР вида черепах составлял около 47 млн лет

Ученые предполагают также, что климат на территории современной ЛНР был тропическим, сходным с нынешним климатом Индии и Пакистана. Вместе с Progeoclemys, в комплексе из местонахождения Иково присутствует не менее 15 других видов четвероногих — черепах, крокодилов и необычно разнообразных птиц. Причем, присутствуют как пресноводные и сухопутные виды, так и морские, потому что местонахождение сформировалось в прибрежно-морской зоне, на границе сред.