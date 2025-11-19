Физики научились управлять свойствами поверхности кремния на уровне атомов

Основным результатом автор исследования считает то, что удалось показать возможность управляемого создания на поверхности кремния участков с разной зонной структурой, то есть формирования нанометровых участков, где можно управлять поведением электронов и протеканием тока. «Это интересно как для технологии изготовления полупроводников Ї можно формировать последовательность открытых и закрытых участков для протекания тока, так и для базовой физики — влияние примесного покрытия на структуру границы раздела кристалл-вакуум», — поясняет ученый.