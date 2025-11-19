В Крыму перестали жаловаться на нарушение прав детей на образование

На втором месте по частоте — вопросы о нарушении права ребенка на образование (45 обращений), третье занимают жалобы о нарушении права на социальное обеспечение и соцстрахование (22), дальше в списке права на жилище (18) и права на получение содержания от своих родителей и других членов семьи, то есть алименты (14).