В Крыму перестали жаловаться на нарушение прав детей на образование

На втором месте по частоте — вопросы о нарушении права ребенка на образование (45 обращений), третье занимают жалобы о нарушении права на социальное обеспечение и соцстрахование (22), дальше в списке права на жилище (18) и права на получение содержания от своих родителей и других членов семьи, то есть алименты (14).
По словам Савченко, в Крыму снизилось количество обращений по поводу нарушения прав детей на получение образования, так как местами в детские сады в настоящее время обеспечены практически все маленькие крымчане.
«Если говорить о первом десятилетии существования института уполномоченного по правам ребенка в Крыму, то это была самая большая масса обращений», — сказала Савченко.
При этом она отметила, что сейчас в регионе выросло количество обращений по вопросу права жить и воспитываться в семье.