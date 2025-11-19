Мэрия Омска признала негодным для проживания дом на улице Кемеровской

«Навскидку нельзя сказать, что этот дом исторически известен, в нем жил кто-то в омском масштабе выдающийся. Но относительно и в общем смысле да, он тоже ценен. Любой старый дом ценен как средовой объект. Это особенно ощутилось после недавнего сноса домов на улице Пранова. Если мы будем в каждом доме искать ценность, но считать, что ее нет, не останется целых улиц, будут отдельные дома, которые не будут восприниматься как историческая среда», — пояснил нам зампред омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Святослав Коновалов.