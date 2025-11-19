Ричмонд
Мэрия Омска признала негодным для проживания дом на улице Кемеровской

До 2032 года департамент жилищной политики должен решить, что можно сделать с этим зданием.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 18 ноября, мэрия Омска выпустила постановление, согласно которому признан непригодным для проживания угловой дом в Центральном округе, стоящий сразу на двух улицах и имеющий два номера: Кемеровская, 63 и Вавилова, 16. Год его постройки не уточнен.

Дом деревянный, в нем один этаж. Живет ли там кто-то сейчас, не уточняется. Согласно постановлению, департамент жилищной политики города до 31 декабря 2032 года должен предложить что-то конкретное о том, как его дальше использовать.

Историческим памятником это здание не считается. Мы попросили эксперта коротко прокомментировать ситуацию с ним.

«Навскидку нельзя сказать, что этот дом исторически известен, в нем жил кто-то в омском масштабе выдающийся. Но относительно и в общем смысле да, он тоже ценен. Любой старый дом ценен как средовой объект. Это особенно ощутилось после недавнего сноса домов на улице Пранова. Если мы будем в каждом доме искать ценность, но считать, что ее нет, не останется целых улиц, будут отдельные дома, которые не будут восприниматься как историческая среда», — пояснил нам зампред омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Святослав Коновалов.

Ранее мы писали, что в Омске снесли старинный дом, где до революции жило еврейское семейство Фишелевых.