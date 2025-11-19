Ричмонд
Памятник Салавату Юлаеву в Башкирии отреставрировали

В Башкирии обновили памятник национальному герою.

Источник: Комсомольская правда

В Благовещенске привели в порядок памятник Салавату Юлаеву, национальному герою башкирского народа. Работы затронули и сам бюст, и постамент под ним.

Поводом для обновления памятника на улице Кирова стала публикация одного из горожан в социальных сетях. Он обратил внимание на необходимость ремонта. В Центре управления республикой сообщили, что именно это обращение инициировало работы.

Специалисты городских коммунальных служб осмотрели памятник. После этого они полностью заменили его основание и нанесли свежую краску. Все необходимые мероприятия были закончены 17 ноября, в понедельник.

