Памятник Салавату Юлаеву в Башкирии отреставрировали

В Благовещенске привели в порядок памятник Салавату Юлаеву, национальному герою башкирского народа. Работы затронули и сам бюст, и постамент под ним.
Поводом для обновления памятника на улице Кирова стала публикация одного из горожан в социальных сетях. Он обратил внимание на необходимость ремонта. В Центре управления республикой сообщили, что именно это обращение инициировало работы.
Специалисты городских коммунальных служб осмотрели памятник. После этого они полностью заменили его основание и нанесли свежую краску. Все необходимые мероприятия были закончены 17 ноября, в понедельник.
