В Осинниковском сельском поселении Татарстана открыли новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в Осинниковском сельском поселении Татарстана при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в совете Камско-Устьинского муниципального района.
ФАП оснащен всем необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи. Там оборудованы кабинеты приема, процедурные и помещения для хранения лекарственных средств. В медпункте жители смогут получить квалифицированную помощь, пройти профилактические осмотры и вакцинацию, а также проконсультироваться со специалистами.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.