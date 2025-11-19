В селе Приволжье Самарской области открыли новую спортивную площадку

На площадке, которая расположена под открытым небом на территории центрального парка, установили помосты, разноуровневые перекладины, турники и брусья, скамьи для наклонов, сгибания и разгибания рук, поднимания туловища и многое другое. На тренажерах есть QR-коды, отсканировав которые можно ознакомиться с инструкцией к ним и самостоятельно выполнить упражнения. Также там уложили резиновое покрытие, чтобы избежать травм во время падения. Еще на площадке есть стойка с описанием нормативов испытаний ГТО для мужчин, женщин и детей с разбивкой по возрасту.