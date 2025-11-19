Ричмонд
В селе Приволжье Самарской области открыли новую спортивную площадку

Она расположена на территории центрального парка.

Многофункциональную спортивную площадку для сдачи нормативов ГТО открыли в селе Приволжье Самарской области. Подобные пространства помогают приобщать жителей к занятиям физической культурой, что отвечает задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Приволжского района.

На площадке, которая расположена под открытым небом на территории центрального парка, установили помосты, разноуровневые перекладины, турники и брусья, скамьи для наклонов, сгибания и разгибания рук, поднимания туловища и многое другое. На тренажерах есть QR-коды, отсканировав которые можно ознакомиться с инструкцией к ним и самостоятельно выполнить упражнения. Также там уложили резиновое покрытие, чтобы избежать травм во время падения. Еще на площадке есть стойка с описанием нормативов испытаний ГТО для мужчин, женщин и детей с разбивкой по возрасту.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.