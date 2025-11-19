В лесах Ленобласти за месяц ликвидировали 10 несанкционированных свалок

Специалисты в октябре ликвидировали 10 несанкционированных свалок в лесах Ленинградской области, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Эта работа помогает в достижении целей нацпроекта «Экологическое благополучие».
Всего было собрано более 1,5 тысячи кубометров мусора. Его вывезли с территории Кингисеппского, Рощинского и Северо-Западного лесничеств. Работы в этом направлении продолжат.
«Проведено детальное обследование территорий лесничеств, зафиксированы 44 места несанкционированного размещения отходов общим объемом около 3,3 тысячи кубометров. Определены ответственные за уборку. Ежедневный контроль за проведением работ ведет комитет совместно со специалистами “Ленобллеса”», — рассказал председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор Стулов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.