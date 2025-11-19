Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омском районе пройдут антитеррористические учения в зоне ЧП с газовой трубой

Силовики отработают действия при угрозе теракта.

Источник: Комсомольская правда

В Омском районе 19 и 20 ноября пройдут антитеррористические учения в районе, где ранее произошел взрыв газовой трубы. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Омской области.

Основная цель учений — отработка приведения группировок сил и средств в боевую готовность и повышение уровня подготовки специальных подразделений к оперативным действиям в условиях угрозы террористического акта.

В мероприятии примут участие сотрудники УФСБ, УМВД, УФСВНГ, ГУ МЧС, ФСО, а также представители правительства Омской области и администрации Омска.

Жителей прилегающих территорий просят сохранять спокойствие и не беспокоиться в связи с действиями силовых структур.

Ранее мы писали, что более 19 лет колонии в сумме за теракт получили подростки из Омской области.