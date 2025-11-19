В Омском районе пройдут антитеррористические учения в зоне ЧП с газовой трубой

В Омском районе 19 и 20 ноября пройдут антитеррористические учения в районе, где ранее произошел взрыв газовой трубы. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Омской области.
Основная цель учений — отработка приведения группировок сил и средств в боевую готовность и повышение уровня подготовки специальных подразделений к оперативным действиям в условиях угрозы террористического акта.
В мероприятии примут участие сотрудники УФСБ, УМВД, УФСВНГ, ГУ МЧС, ФСО, а также представители правительства Омской области и администрации Омска.
Жителей прилегающих территорий просят сохранять спокойствие и не беспокоиться в связи с действиями силовых структур.
