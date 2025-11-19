Самарский пожарный Сергей Недоспасов сразится в самом опасном шоу России

Сергей Недоспасов имеет все шансы на победу — он увлекается баскетболом, волейболом, регби, боксом, кикбоксингом и военно-прикладным спортом. В программе шоу — полоса препятствий для спецподразделений, тактическо-боевые задания и обязательная стрельба. Увидеть выступление самарца можно будет 22 ноября в 22:30.