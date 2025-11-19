Ричмонд
Самарский пожарный Сергей Недоспасов сразится в самом опасном шоу России

Инспектор МЧС из Самары стал участником экстремального проекта «Победители».

Источник: РЕН ТВ

Самарский инспектор пожарной безопасности Сергей Недоспасов примет участие в новом экстремальном шоу на канале Рен ТВ. Проект «Победители», который называют самым опасным в истории отечественного телевидения, собрал пожарных, полицейских и бойцов спецназа со всей страны.

«Участники проекта — обычные люди: пожарные, полицейские, сотрудники служб спасения. В их жизни каждый день есть место подвигу», — рассказывают создатели шоу.

Сергей Недоспасов имеет все шансы на победу — он увлекается баскетболом, волейболом, регби, боксом, кикбоксингом и военно-прикладным спортом. В программе шоу — полоса препятствий для спецподразделений, тактическо-боевые задания и обязательная стрельба. Увидеть выступление самарца можно будет 22 ноября в 22:30.