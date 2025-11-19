Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Жигулевске открыли Аллею Славы

На территории установили мемориальную звезду и памятный камень.

Благоустроенную Аллею Славы открыли в городе Жигулевске Самарской области. Пространство обновили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа Жигулевск.

На территории установили мемориальную звезду — символ вечной памяти и неугасающей славы. Рядом находится памятный камень, на котором высечены имена тех, кто пропал без вести, защищая страну в разные годы.

«[В ходе открытия] почетное право поднятия государственного флага было доверено Максиму Тихонову, члену военно-патриотического клуба “Альбатрос” Жигулевского государственного колледжа, племяннику нашего земляка Дениса Сафронова, первого павшего жигулевца в ходе СВО», — добавили в администрации.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.