В городе Жигулевске открыли Аллею Славы

Благоустроенную Аллею Славы открыли в городе Жигулевске Самарской области. Пространство обновили при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа Жигулевск.
На территории установили мемориальную звезду — символ вечной памяти и неугасающей славы. Рядом находится памятный камень, на котором высечены имена тех, кто пропал без вести, защищая страну в разные годы.
«[В ходе открытия] почетное право поднятия государственного флага было доверено Максиму Тихонову, члену военно-патриотического клуба “Альбатрос” Жигулевского государственного колледжа, племяннику нашего земляка Дениса Сафронова, первого павшего жигулевца в ходе СВО», — добавили в администрации.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.