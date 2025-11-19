В Москве создадут клуб лидеров школьного и студенческого спорта

«Школьные и студенческие спортивные клубы — это прежде всего площадка для реализации потенциала детей. Здесь можно играть в сборных, организовывать мероприятия, быть волонтером или заниматься в спортивных секциях. Большой выбор школьных и студенческих спортивных лиг, турниров и фестивалей по разным видам спорта также позволяет ученикам проявить себя на городском уровне», — отметили в пресс-службе.