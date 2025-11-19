Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве создадут клуб лидеров школьного и студенческого спорта

Он станет площадкой для повышения квалификации руководителей спортклубов.

Первый клуб лидеров школьного и студенческого спорта создадут в Москве, что отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Для руководителей спортивных клубов московских школ и колледжей проведут масштабную образовательную программу. Участников определят в ходе отборочных испытаний. Чтобы попасть в число лидеров, необходимо успешно справиться с тестированием и решением практических задач. 20 финалистов получат возможность пройти профессиональную переподготовку по менеджменту спортивной организации в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

«Школьные и студенческие спортивные клубы — это прежде всего площадка для реализации потенциала детей. Здесь можно играть в сборных, организовывать мероприятия, быть волонтером или заниматься в спортивных секциях. Большой выбор школьных и студенческих спортивных лиг, турниров и фестивалей по разным видам спорта также позволяет ученикам проявить себя на городском уровне», — отметили в пресс-службе.

Новый клуб станет площадкой для повышения квалификации и одновременно профессиональным сообществом, где участники смогут делиться самыми передовыми практиками в области школьного и студенческого спорта.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.